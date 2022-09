Darin Nicholson [en español]

Soy Darin Nicholson y fui elegido para el Concejo Municipal de Unalaska en octubre del 2019.

Después de servir honorablemente en el Ejército de los Estados Unidos, comencé mi carrera en la industria pesquera de Alaska. Empecé como procesador de pescado, trabajando en Dutch Harbor con Arctic Alaska fisheries en 1987. A través de muchos años de arduo trabajo y perseverancia, ascendí a la posición de Gerente de Operaciones de Dutch Harbor para Trident Seafoods.

He ocupado muchos cargos durante mis 35 años en la industria pesquera, y considero que mi experiencia me permitirá tener éxito como su representante del Concejo Municipal.

Mi esposa Rosemarie y yo hemos hecho de Unalaska nuestro hogar durante más de 10 años y planeamos vivir aquí hasta que me jubile.

Considero tener la ética laboral, la visión y la energía para ayudar a nuestra ciudad a continuar creciendo como un puerto de clase mundial y un destino turístico.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Spanish by a translation service.

¡Prepárese para votar el 4 de octubre!