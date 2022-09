Dennis Robinson [en español]

Mi nombre es Dennis Robinson.

Nací en Unalaska y he vivido aquí la mayor parte de mi vida. Aquellos de ustedes que me conocen saben que soy muy obstinado y no tengo miedo de decir lo que pienso. Soy franco sobre las cosas que creo que son correctas para nuestra comunidad.

Cuando era niño, tuve la suerte de vivir en un hogar donde mi padre recibía a los líderes estatales. Estábamos rodeados de visionarios y trabajadores. Crecimos sabiendo que nuestra comunidad era nuestra columna vertebral, y que teníamos la responsabilidad de honrarla y dedicarle nuestro tiempo, recursos y habilidades para su progreso.

A lo largo de mi vida, me sentí orgulloso de ser parte del liderazgo que tenía previsión y trabajo en equipo para construir lo que disfrutamos hoy. He servido en el Concejo Municipal varias veces a lo largo de los años y, en esos años, construimos un Ayuntamiento, una nueva clínica, una biblioteca pública, un centro de recreación, una central eléctrica y carreteras pavimentadas. Mejoramos nuestro sistema de alcantarillado y vertedero. Construimos un nuevo muelle en la ciudad y un nuevo puerto de barcos para complementar nuestros puertos de barcos existentes. Continuamente damos la cantidad máxima para nuestras escuelas galardonadas, para nuestras organizaciones sin fines de lucro y para la siempre importante promoción de las artes y la cultura.

Junto a mi familia, la ciudad de Unalaska ha sido sin duda el foco de mi vida, durante toda mi vida. Lo que veo ahora es que nuestra comunidad está en un momento crítico, con necesidad de aliviar o reajustar las cargas que están haciendo que sea tan difícil vivir aquí. El costo de vida y el costo de los pasajes aéreos han limitado nuestras conexiones con seres queridos, la recreación y los negocios en el continente. Estamos perdiendo miembros de la comunidad. Necesitamos trabajar juntos como equipo para superar este momento difícil y salir aún más fuertes, más rentables que antes.Tenemos un largo camino por delante. Estoy comprometido a dedicar mis conocimientos, experiencia, conexiones estatales y nacionales, y el verdadero amor por Unalaska y nuestras hermosas islas, para el largo plazo.

Es nuestro futuro. Educación. Comunidad. Rentabilidad. Sustentabilidad. Nuestra Unalaska.

Estoy preparado para ser el próximo Alcalde de Unalaska, y espero que ustedes voten por mí el 4 de octubre.

¡Prepárese para votar el 4 de octubre!