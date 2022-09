Nicole Bice [en español]

Crecí en un pequeño pueblo en el norte de Indiana. Mi esposo y yo, junto con nuestra hija, hemos sido residentes de Unalaska desde finales de diciembre de 2012. Una de las tantas cosas que me gustan de esta comunidad es que es una ciudad pequeña. Amamos tanto a esta comunidad que recientemente compramos una casa. Mi hija estudia actualmente el 8.º grado en el Distrito Escolar de la ciudad de Unalaska. No podría imaginar a mi hija yendo a otro lugar para ir a la escuela.

Me presento de nuevo al puesto D del Consejo Escolar porque quiero participar en la educación de nuestros hijos y en el desarrollo de su futuro. Estar en el Consejo Escolar el año pasado fue muy gratificante para mí como persona. Quiero seguir alentando a los padres a tener un papel activo en la educación de sus hijos. Me encantaría seguir participando y estar presente en el Consejo Escolar. Estos niños y sus padres son realmente increíbles en todos los sentidos. ¡Gracias!

Statements were submitted by candidates and translated from English into Spanish by a translation service.

¡Prepárese para votar el 4 de octubre!