David Gibson [en español]

Crecí en Washington y fui a una escuela pequeña en el este de Oregón. Obtuve una licenciatura en Ciencias y una maestría en Educación de Eastern Oregon University. Me mudé a Unalaska en el 2011 con mi actual esposa y fui maestro de Ciencias de secundaria y preparatoria en el UCSD. Durante mi época como profesor participé en varias actividades como entrenador de cross-country, coordinador de la feria de ciencias, entrenador de Tsunami Bowl y asesor de NHS, por nombrar algunas.También fui presidente de la Asociación de Educación de Unalaska durante varios años, esforzándome por ser la voz de los profesores ante la administración. Mientras vivía en Unalaska, me enamoré de nuestra comunidad y quería involucrarme e invertir más, por lo que me convertí en bombero voluntario para el Departamento de Bomberos de Unalaska en el 2016. En el 2018 mi vida cambió con el nacimiento de mi primera hija y necesitaba tomar una decisión que fuera la mejor para mi familia, ya que estaba trabajando demasiado y no quería perderme la crianza de mi hija. En el 2019 tomé la decisión de alejarme de la enseñanza y aproveché la oportunidad de convertirme en bombero a tiempo completo para la ciudad de Unalaska. Ahora tengo dos hijas, mi primera está en su segundo año de preescolar en el UCSD y le encanta aprender, y mi segunda hija acaba de cumplir un año. Durante mi tiempo libre me encanta pasar tiempo con mi familia y explorar la isla. Nos encanta el agua y a menudo nos pueden encontrar en una playa local o en el barco pescando o disfrutando del hermoso paisaje de nuestra isla. Mi pasión por la educación no ha cambiado. Me gusta aprender cosas nuevas y enseñar cada vez que puedo. Mi experiencia en el campo de la educación es muy variada. Me postulo para el puesto D del Consejo Escolar porque sé que seré una buena voz para los estudiantes, padres y profesores de Unalaska.Brindaré la voz como antiguo educador al Consejo Escolar.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Spanish by a translation service.

¡Prepárese para votar el 4 de octubre!