Brenda Baker [en español]

Mi nombre es Brenda Baker y llegué a esta hermosa comunidad en el 2015 para trabajar con North Port Rentals / Aleutian Freight Services. Me siento orgullosa de considerar a Unalaska como mi hogar.

Rápidamente aprendí que más allá del impresionante paisaje, la belleza de Unalaska está en la diversidad de las personas que viven, trabajan y vienen aquí.

Muchas veces he visto cómo esta comunidad se une para apoyar a sus compatriotas de Unalaska en momentos de necesidad. Eso, por encima de todo, ha inspirado mi llamado a servir en el Concejo Municipal. Existen muchos intereses especiales que ya están bien atendidos en los consejos actuales y pasados, pero mi deseo es ser una voz para la comunidad. Considero que todos los unalaskanos deberían tener una voz.

Durante los últimos 25 años he trabajado en logística: la resolución de problemas a un nivel alto y creativo ha sido parte de mi experiencia durante este tiempo. Antes de mudarme a Unalaska, trabajé durante 17 años en Horizon / Alaska Airlines comenzando en la rampa antes de trabajar en el Servicio de Asistencia AOG (Aeronave en tierra) del Control de Mantenimiento.

Trabajé simultáneamente con FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en la Región X cubriendo Washington, Oregón, Idaho y Alaska. Fui seleccionada por el Director de Equipos de mis cursos de Gestión de Emergencias para trabajar en la División de Mitigación por mi capacidad de pensar con originalidad y solucionar problemas. Participé en la elaboración de los manuales de mitigación de la FEMA relativos a las tormentas de viento, las tormentas de invierno, los terremotos y los tsunamis; no me imaginaba que estos conocimientos serían muy útiles cuando viviera en Unalaska.

Agradezco de antemano los votos de los ciudadanos, pues sería un gran honor servir a esta gran comunidad de Unalaska en su Consejo Municipal. Y lo más importante: ¡salgan a votar!

Statements were submitted by candidates and translated from English into Spanish by a translation service.

¡Prepárese para votar el 4 de octubre!