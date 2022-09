Bob Cummings [en español]

Me postulo para la reelección al Consejo Escolar porque creo en la visión de "proporcionar una educación ejemplar" en el Distrito Escolar de la ciudad de Unalaska. Considero que TODOS los estudiantes merecen tener la experiencia de una educación ejemplar. Si bien pienso que nuestro distrito escolar está haciendo un excelente trabajo, también pienso que nos queda mucho trabajo por hacer.

He tenido el placer de servir durante tres años en el Consejo Escolar actual. Trabajo para la ciudad de Unalaska como Ingeniero Municipal. Mi familia se mudó a Unalaska en el 2016 y actualmente tenemos hijos en 4.º y 5.º grado. Nos mudamos a Unalaska desde Montana, pero nací y crecí en Wisconsin. Me apasiona la educación y tengo títulos de pregrado y maestría en Ingeniería. Antes de mi elección al Consejo Escolar, me ofrecí como voluntario para el Comité de Finanzas durante dos años y fui maestro sustituto para el distrito.

Nuestro distrito ha sido bendecido con administradores, maestros, personal, padres y estudiantes dedicados, diligentes e inspiradores. Vivimos en una comunidad que invierte en nuestro futuro a través de la educación de nuestros hijos y lo prioriza apoyando financieramente a nuestro distrito escolar en la mayor medida posible y de muchas otras maneras. Nuestra comunidad está llena de personas trabajadoras y talentosas que vienen de todos los rincones del mundo para desempeñar un papel clave en nuestro suministro mundial de alimentos. Sus compañeros miembros de la comunidad proporcionan excelentes modelos a seguir para nuestros estudiantes, demostrando cómo aprender y adquirir nuevas habilidades y experiencias puede contribuir a mejorarse a sí mismos, a sus familias, a la comunidad y a la nación.

Los últimos años han sido desafiantes debido a la pandemia por COVID-19. Y aunque no siempre estuvimos completamente de acuerdo sobre cómo proceder durante la pandemia, me impresionó que el distrito escolar fuera capaz de cooperar de manera civilizada y organizada con padres preocupados, con otros miembros de la comunidad y con entidades para ofrecer las mejores oportunidades educativas posibles dada nuestra situación. Sin embargo, creo que ha ocurrido un efecto significativo en la educación de nuestros estudiantes y en su salud mental por sus experiencias a lo largo de la pandemia. Me gustaría trabajar con la administración para investigar estos efectos y encontrar formas de abordarlos. Creo que este es el tema más prioritario para el distrito. A largo plazo, nuestro distrito se enfrenta a muchos retos: una financiación educativa estatal prácticamente estancada, la escasez de profesores en todo el país, la inflación, el aumento de los precios de los pasajes aéreos locales, los retos de contratación y retención de profesores y la disminución de la matrícula. Se nos pedirá que hagamos más con menos. Pienso que como distrito escolar y comunidad estamos a la altura del desafío. Usaremos la creatividad, la cooperación, el ingenio y la determinación para superar estos desafíos para hacer realidad nuestra visión, proporcionando una educación ejemplar para TODOS los estudiantes del Distrito Escolar de la ciudad de Unalaska.

Sería un honor representar a esta comunidad mientras nos esforzamos por superar nuestros desafíos, aprender del pasado y avanzar juntos para proporcionar una educación ejemplar a todos y cada uno de los estudiantes de nuestro distrito escolar.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Spanish by a translation service.

¡Prepárese para votar el 4 de octubre!